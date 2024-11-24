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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Шмид одержала победу, Фрайтаг – 2-я, Эдер – 3-я

Прыжки с трамплина 

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

HS140

1. Катарина Шмид (Германия) – 238,9 очка (133,5 м + 123,0 м)

2. Селина Фрайтаг (Германия) – 236,1 (130,0 м + 129,0 м)

3. Лиза Эдер (Австрия) – 231,7 (127,0 м + 128,0 м)

4. Эйрин Мария Квандаль (Норвегия) – 230,1 (128,5 м + 125,5 м)

5. Ингвилль Сюнневе Мидтскоген (Норвегия) – 226,6 (127,5 м + 125,5 м)

6. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 225,7 (126,0 м + 126,5 м)

7. Жаклин Зайфридсбергер (Австрия) – 219,6 (121,0 м + 129,0 м)

8. Ева Пинкельниг (Австрия) – 199,3 (121,0 м + 117,5 м)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoАнна Одине Стрем
Ева Пинкельниг
Эйрин Мария Квандаль
Лиза Эдер
Жаклин Зайфридсбергер
Селина Фрайтаг
Катарина Шмид (Альтхаус)
logoКубок мира
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Германии жен
logoсборная Австрии жен
результаты
прыжки с трамплина
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