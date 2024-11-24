Прыжки с трамплина. Кубок мира. Шмид одержала победу, Фрайтаг – 2-я, Эдер – 3-я
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Лиллехаммер, Норвегия
Женщины
HS140
1. Катарина Шмид (Германия) – 238,9 очка (133,5 м + 123,0 м)
2. Селина Фрайтаг (Германия) – 236,1 (130,0 м + 129,0 м)
3. Лиза Эдер (Австрия) – 231,7 (127,0 м + 128,0 м)
4. Эйрин Мария Квандаль (Норвегия) – 230,1 (128,5 м + 125,5 м)
5. Ингвилль Сюнневе Мидтскоген (Норвегия) – 226,6 (127,5 м + 125,5 м)
6. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 225,7 (126,0 м + 126,5 м)
7. Жаклин Зайфридсбергер (Австрия) – 219,6 (121,0 м + 129,0 м)
8. Ева Пинкельниг (Австрия) – 199,3 (121,0 м + 117,5 м)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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