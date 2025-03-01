Дарья Непряева: «Выходила на гонку с мыслями о борьбе за топ‑3. У меня еще не было личной медали на зимнем чемпионате России»
Дарья Непряева рассказала, что настраивалась на борьбу за топ-3 в скиатлоне.
Непряева завоевала серебро в гонке чемпионата России в Казани, победила ее сестра Наталья Терентьева.
«Очень рада, потому что выходила на гонку с мыслями о борьбе за топ‑3. У меня еще никогда не было личной медали на зимнем чемпионате России.
Когда пошли к последнему подъему, поняла, что никто не собирается натягивать, решила, почему бы не попробовать, чувствовала в себе силы. Но меня никогда так не накрывало после подъема, еле доехала. У меня даже не было сил продержаться за Наташей», – сказала лыжница.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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