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Коростелев, Непряева и Волков прилетели из Италии на сбор в Армению

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что спортсмены его группы вернулись из Италии и продолжают подготовку на сборе в Армении.

Ранее сообщалось, что в Италии тренируются Савелий Коростелев, Сергей Волков и Дарья Непряева.

«Буквально в понедельник все прилетели из Италии в расположение основной команды на сборе в Армении, где продолжается подготовка к чемпионату России. Ребята вернулись с хорошими эмоциями, потому что не так часто удается выбраться за границу и там покататься. Побывали в местах, где раньше не были. Так что сейчас они на подъеме, на позитиве.

Все здоровы, все в порядке. Дальше наши спортсмены в возрасте до 23 лет летят на первенство России в Тюмень, а вся остальная команда поедет в Рязань на «Гонку Легкова», после чего уже все полетят на чемпионат страны», – сказал Сорин.

Также тренер рассказал, что на сборе в Армении к чемпионату России готовится олимпийская чемпионка Юлия Ступак. Соревнования в Казани пройдут с 1 по 9 марта.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат России
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoСергей Волков
logoСавелий Коростелев
logoЕгор Сорин
logoДарья Непряева
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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