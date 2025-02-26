Вероника Степанова: «Нет смысла копить на сумочку, телефон, поездку на экзотические острова. Лучшая инвестиция – копить и тратить на беременность и роды»

Вероника Степанова считает, что важно финансово подготовиться к рождению ребенка.

18 февраля у лыжницы родилась дочь.

«Меня сегодня спросили: сейчас не жалеешь, что вынашивала и рожала сама, а не воспользовалась услугами суррогатной матери? Да, у меня есть несколько знакомых, кто пошел таким путем, и я его тоже теоретически рассматривала.

Но без сомнений могу сказать, что рада выбору, который сделала. Почувствовала все в этом марафоне и рада как процессу, так и, конечно, результату. <...>

Да, мою беременность вели специалисты лучшего, наверное, в России центра репродуктивного здоровья. И рожала я тоже там. И да, это недешево. Но это были лучшие, самые правильные траты в моей жизни...

Я несколько раз переписывала этот параграф, пытаясь найти правильные, убедительные слова. В итоге решила написать прямо: мечтать и копить на сумочку, телефон, поездку на экзотические острова или спортивный автомобиль смысла нет. Удовольствие в целом так себе, а «Вандербильдиху» все равно не обойти.

А вот копить и тратить на собственную беременность, роды и миллион вещей, которые ребенку нужны сразу после рождения – не просто правильно. Это лучшая инвестиция и удовлетворение доставляет куда больше. Попробуйте и узнаете!» – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».

Вероника Степанова стала мамой: «Познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России»