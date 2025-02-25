  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Надо ждать официальных решений. Вряд ли Бах уходя сделает нам подарок». Депутат Свищев о возможном допуске лыжников и биатлонистов
1

«Надо ждать официальных решений. Вряд ли Бах уходя сделает нам подарок». Депутат Свищев о возможном допуске лыжников и биатлонистов

Депутат Свищев призвал ждать официальных сообщений о допуске российских атлетов.

По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призывает зимние федерации, в частности по биатлону (IBU) и лыжному спорту (FIS), допустить российских спортсменов до квалификации на Игры-2026.

– Разговоры ходят уже давно, но сейчас столько вбросов информации, что верить одному из изданий не стоит. Мы ориентируемся только на официальные сообщения МОК. Постоянно появляются какие‑то реплики, вчера мы слышали и [Себастьяна] Коу, сегодня публикация SVT. Но надо набраться терпения и ждать официальных решений.

Вряд ли [глава МОК Томас] Бах сделает нам такой подарок, уходя, вдруг прозрев и вернувшись к любви к России. Это вряд ли, хотя логика есть, так как квалификационные турниры необходимы нашим спортсменам для участия в Олимпийских играх.

Работа должна быть огромная, этот сезон мы уже потеряли, остается полсезона следующего года до Игр – кто успеет, тот квалифицируется. Есть виды спорта, которые уже точно не успели, даже если действительно будут приняты соответствующие решения по допуску.

– То есть мы ждем решений уже от нового руководства МОК?

– Принципиально, если будет политическая воля, то и при Бахе, это, вероятно, можно будет сделать. А пока это информация из неофициальных источников, мы ждем официальной информации от МОК, – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Российские биатлонисты и лыжники отстранены от международных стартов с марта 2022 года. Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoIBU
logoFIS
logoМОК
logoДмитрий Свищев
отстранение и возвращение России
World Athletics (IAAF)
logoСебастьян Коу
logoТомас Бах
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Главные новости
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо, Шанава, Ангер, Пеллегрино, Эвен Нортуг выступят в коньковом спринте
1 минуту назад
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Сундинг, Диггинс, Шистад, Далквист, Сван, Йоэнсуу пробегут коньковый спринт
23 минуты назад
Александр Большунов: «Тяжело, когда ты не соревнуешься с лучшими в мире. Твой уровень немного падает»
27сегодня, 17:42
Большунов о доминировании норвежских лыжников: «Когда побеждает одна страна – это проблема. Должна быть конкуренция»
11сегодня, 17:24
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Китайцы Чэнь Линшуан и Куэрбаньцзян Уэркайси выиграли квалификационные гонки на 7,5 км классическим стилем
24сегодня, 17:06
Колобков о санкциях против Вяльбе, Карякина и Нагорного: «Такие решения «наших партнеров» выглядят просто смешно. Для меня это театр абсурда»
2сегодня, 16:26
Валнес не выступит в спринте на чемпионате мира в Тронхейме из-за боли в спине. Его заменит Эвенсен
9сегодня, 15:39
Бородавко о чемпионате мира: «Весь пьедестал в индивидуальных гонках будет за норвежцами. Конкурентов из других стран я не вижу»
7сегодня, 14:41
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
113сегодня, 13:54
Дмитрий Васильев: «Больше, чем норвежцы, вряд ли кто-то употребляет допинг. Их надо проверить с привлечением российских и китайских медиков»
41сегодня, 13:47
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32