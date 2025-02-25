«Надо ждать официальных решений. Вряд ли Бах уходя сделает нам подарок». Депутат Свищев о возможном допуске лыжников и биатлонистов

Депутат Свищев призвал ждать официальных сообщений о допуске российских атлетов.

По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призывает зимние федерации, в частности по биатлону (IBU) и лыжному спорту (FIS), допустить российских спортсменов до квалификации на Игры-2026.

– Разговоры ходят уже давно, но сейчас столько вбросов информации, что верить одному из изданий не стоит. Мы ориентируемся только на официальные сообщения МОК. Постоянно появляются какие‑то реплики, вчера мы слышали и [Себастьяна] Коу, сегодня публикация SVT. Но надо набраться терпения и ждать официальных решений.

Вряд ли [глава МОК Томас] Бах сделает нам такой подарок, уходя, вдруг прозрев и вернувшись к любви к России. Это вряд ли, хотя логика есть, так как квалификационные турниры необходимы нашим спортсменам для участия в Олимпийских играх.

Работа должна быть огромная, этот сезон мы уже потеряли, остается полсезона следующего года до Игр – кто успеет, тот квалифицируется. Есть виды спорта, которые уже точно не успели, даже если действительно будут приняты соответствующие решения по допуску.

– То есть мы ждем решений уже от нового руководства МОК?

– Принципиально, если будет политическая воля, то и при Бахе, это, вероятно, можно будет сделать. А пока это информация из неофициальных источников, мы ждем официальной информации от МОК, – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев .

Российские биатлонисты и лыжники отстранены от международных стартов с марта 2022 года. Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.