Непряева о травме, полученной перед сезоном: «Сломала себе два ребра. Больно было чихать. Я вообще не могла вставать с кровати»
«Я упала на велосипеде. Я ехала по парку в Кисловодске под спуск. Женщина шла и нюхала цветы, и потом что‑то у нее в голове резко переклинило, она решила, не смотря назад, резко перейти дорогу. Я на тормоз успела нажать, но я ехала под спуск, скорость все равно была. Я грудью упала на руль, сломала себе два ребра.
Я не могла просто вставать. Мне настолько больно было чихать. Я вообще не могла вставать с кровати. Сначала как‑то я сама поднималась, чтобы встать с кровати, но это секунд 15 занимало у меня. Если не больше. Потом просто иногда психовала, и меня Серега [Волков] поднимал, точно было нереально.
И, кстати говоря, в октябре у меня случился рецидив. Я на силовой делала упражнения на вкатке, и опять какой‑то щелчок я почувствовала, натяжение какое‑то, что‑то с мышцей случилось. И в октябре тоже на вкатке в основном «коньком» каталась, — рассказала Непряева.
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