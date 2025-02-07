Юрий Бородавко: «Пытаемся набраться опыта работы с бесфторной смазкой, наши сервисмены тестируют лыжи»

Юрий Бородавко рассказало подготовке лыж в сборной России.

— Федерация лыжных гонок России занимается вопросом перехода на бесфторовую смазку и парафин в связи с возможным допуском на международные соревнования?

— Мы к этому готовимся. Пытаемся набраться опыта работы с бесфторной смазкой, наши сервисмены тестируют лыжи. Также полным ходом идет подготовка нового вакс‑грузовика, в котором будут готовить инвентарь.

— Спортсмены сборной, которые сейчас находятся в Европе, готовятся на тех же лыжах?

— Пока [лыжи с другой обработкой] не обкатывают, для этого рядом нужны сервисмены, которые бы все это готовили. Сейчас спортсмены и так обходятся без фтора, так как делают тренировочную работу, — сказал Бородавко.