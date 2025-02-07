Юрий Бородавко: «Пытаемся набраться опыта работы с бесфторной смазкой, наши сервисмены тестируют лыжи»
Юрий Бородавко рассказало подготовке лыж в сборной России.
— Федерация лыжных гонок России занимается вопросом перехода на бесфторовую смазку и парафин в связи с возможным допуском на международные соревнования?
— Мы к этому готовимся. Пытаемся набраться опыта работы с бесфторной смазкой, наши сервисмены тестируют лыжи. Также полным ходом идет подготовка нового вакс‑грузовика, в котором будут готовить инвентарь.
— Спортсмены сборной, которые сейчас находятся в Европе, готовятся на тех же лыжах?
— Пока [лыжи с другой обработкой] не обкатывают, для этого рядом нужны сервисмены, которые бы все это готовили. Сейчас спортсмены и так обходятся без фтора, так как делают тренировочную работу, — сказал Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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