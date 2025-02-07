Юрий Бородавко: «Большунов продолжает подготовку в Италии, Спицов и Баранова присоединятся к сбору в Армении»

Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов продолжает подготовку в Италии.

Сборная России проходит сбор в Армении. Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Волков и Дарья Непряева отправились тренироваться в Италию.

— Все идет по плану. Все те люди, которые тренируются в Цахкадзоре (Армения), более‑менее здоровы. 9 февраля на сбор также приедут Денис Спицов и Алена Баранова.

— Александр Большунов продолжает подготовку в Европе?

— Александр по‑прежнему в Италии, продолжает подготовку. Самочувствие у него нормальное, тренируется, все хорошо, — сказал Бородавко.

Чемпионату России пройдет с 1 по 9 марта в Казани.