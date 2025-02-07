  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «Большунов продолжает подготовку в Италии, Спицов и Баранова присоединятся к сбору в Армении»
0

Юрий Бородавко: «Большунов продолжает подготовку в Италии, Спицов и Баранова присоединятся к сбору в Армении»

Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов продолжает подготовку в Италии.

Сборная России проходит сбор в Армении. Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Волков и Дарья Непряева отправились тренироваться в Италию. 

— Все идет по плану. Все те люди, которые тренируются в Цахкадзоре (Армения), более‑менее здоровы. 9 февраля на сбор также приедут Денис Спицов и Алена Баранова.

— Александр Большунов продолжает подготовку в Европе?

— Александр по‑прежнему в Италии, продолжает подготовку. Самочувствие у него нормальное, тренируется, все хорошо, — сказал Бородавко.

Чемпионату России пройдет с 1 по 9 марта в Казани.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoДенис Спицов
logoАлександр Большунов
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлена Баранова
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Коростелев, Большунов и Лифинцев вошли в число самых тестируемых спортсменов в 2024 году
529 января, 09:55
Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Сорина и Бакуров победили в классических масс-стартах, Устюгов – 4-й
921 января, 09:15
Наши герои Олимпиады-2022: как у них дела и кто доедет до Игр через год?
5415 января, 12:35
Рекомендуем
Главные новости
Юрий Бородавко: «Настроение в команде позитивное. Все надеются, что нас все‑таки допустят и мы сможем выступить на Олимпийских играх»
35 минут назад
Юрий Бородавко: «Пытаемся набраться опыта работы с бесфторной смазкой, наши сервисмены тестируют лыжи»
149 минут назад
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Хегген и Андреассен выиграли коньковые «разделки» на 10 км
4сегодня, 13:48
Вероника Степанова: «Никогда не боялась выражать мнение, отличное от мнения начальства. Напомнить о моих разногласиях с Вяльбе?»
28сегодня, 13:14
Горные лыжи. Чемпионат мира. Одерматт победил в супергиганте, Хазер – 2-й, Сейерстед – 3-й
сегодня, 12:56
Тихонов о сборе Большунова в Европе: «То, что он чуть ли не предатель, говорят злопыхатели и завистники. Где у нас базы как в Италии, Скандинавии? Нет у нас таких»
50сегодня, 11:25
Александр Легков: «Олимпиада в Сочи была с флагами и гимном. Это потрясающие эмоции, я их буду искать всю жизнь»
1сегодня, 09:03
Александр Терентьев: «Даже не думаю о международных соревнованиях. А все заявления, которые поступают оттуда... Для меня это просто пустые слова»
1сегодня, 07:55
Легков о должности депутата Мособлдумы: «Мне не наскучило. Очень нравится работать с людьми, помогать им»
сегодня, 07:46
Легков об Олимпиаде: «Хотелось бы, чтобы спортсмены могли поехать и завоевать медали для нашей страны, будь это даже в нейтральном статусе»
сегодня, 07:37
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес вышел на 3-е место
212 февраля, 13:17
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
82 февраля, 13:12
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Рекомендуем