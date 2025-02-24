«Будем еще больше расширять географию и количество видов, где наши допущены». Дегтярев назвал международные старты, на которых в 2025 году выступят россияне

Дегтярев назвал международные старты, на которых в этом году выступят россияне.

– Я специально взял документы: в этом году на каких чемпионатах мира и по каким видам будут наши спортсмены. Чемпионат мира по ски-альпинизму в Швейцарии, чемпионат мира по боксу, ЧМ по дзюдо в Венгрии, ЧМ по фехтованию в Грузии, Уимблдон – понятно, велосипедный спорт – BMX в Дании, чемпионат мира по художественной гимнастике в Бразилии.

Чемпионат мира по скалолазанию в Сеуле, открытый чемпионат US Open – понятно, там всегда мы, ЧМ по стрельбе из лука в Корее, спортивная борьба в Хорватии, велосипедный спорт – шоссе вообще в Африке в Руанде, современное пятиборье в Турции, стендовая стрельба – Греция, триатлон – Австралия, спортивная гимнастика – Индонезия, пулевая стрельба – Каир.

– Визы спортсменам дают?

– Конечно. Прыжки на батуте – Испания. Конечно, дают. Самбо – Ашхабад, Туркменистан. В общем говоря, везде едем. И будем еще больше расширять географию и количество видов, где наши будут допущены в этом году. Поэтому прошу у «Матч ТВ» полностью обеспечить все трансляции. Плавание – Сингапур.

– Купили. Поедем. Ждем вас тоже.

– Ха-ха, ну как позволит график, – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев Дмитрию Губерниеву в эфире «Матч ТВ ».

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