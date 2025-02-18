Организаторы гонки в Италии: «Не стали демонстрировать российский флаг у Большунова, чтобы не давать критикам повода для новых обсуждений»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов 13 февраля выиграл масс-старт на 30 км классическим стилем в Сейзер Альм. Гонка проводилась не под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), которая в 2022 году отстранила российских лыжников.
Изначально Большунов был заявлен под российским флагом, однако в день соревнований флаг исчез из стартового протокола.
«Мы не стали демонстрировать российский флаг, чтобы не давать критикам повода для новых обсуждений. Таким образом, спортсмен смог стартовать без каких-либо неудобств.
У нас не было негативной реакции со стороны других участников. Большунов зарегистрировался на гонку как любой другой спортсмен», – заявили организаторы Sudtirol Moonlight Classic.
«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул
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