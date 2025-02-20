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Компания Bivium станет новым экипировщиком российских лыжников вместо Bosco («Чемпионат»)

Компания Bivium станет новым экипировщиком российских лыжников вместо Bosco.

Как сообщает «Чемпионат.com», контракт Bivium с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) предварительно заключен на один сезон. Соглашение вступит в силу с 1 мая 2025 года.

Отмечается, что уже сейчас многие лыжники имеют персональные договоренности с Bivium и во время тренировок используют экипировку именно этой фирмы. Но текущий сезон спортсмены, входящие в сборную России, обязаны провести в форме Bosco.

Ранее о прекращении сотрудничества Bocso со сборной России по лыжным гонкам сообщил «РБ Спорт». Компания является официальным экипировщиком ФЛГР с 2018 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
ФЛГР
лыжные гонки
BoscoSport
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