Юрий Бородавко: «Большунов будет принимать участие в следующих стартах. Идет подготовка к чемпионату России»

Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам.

21 февраля трехкратный олимпийский чемпион вернется из Италии, где проводит тренировочный сбор.

«Он будет принимать участие в следующих стартах. Идет подготовка к чемпионату России с 1 по 9 марта», — сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.