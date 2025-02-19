Юрий Бородавко: «Большунов будет принимать участие в следующих стартах. Идет подготовка к чемпионату России»
Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам.
21 февраля трехкратный олимпийский чемпион вернется из Италии, где проводит тренировочный сбор.
«Он будет принимать участие в следующих стартах. Идет подготовка к чемпионату России с 1 по 9 марта», — сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости