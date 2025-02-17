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Бородавко о чемпионате России: «Большунов должен быть в хорошем состоянии. Может, победит не во всех гонках, но большинство должен выиграть»

Бородавко считает, что Александр Большунов хорошо выступит на чемпионате России.

Трехкратный олимпийский чемпион провел тренировочный сбор в Италии. Он стал победителем международной любительской гонки Sudtirol Moonlight Classic на дистанции 30 км. 

«Большунов вернется в Россию 21 или 22 февраля, ни в каких гонках в Италии больше участвовать не будет. После возвращения Александр проведет подготовку к чемпионату России в Казани.

Что касается итогов сбора в Италии, то их можно будет подвести только после чемпионата. Мы видим, что он постепенно набирает спортивную форму, в Казани должен быть в хорошем состоянии.

Он сам ждет от себя только побед, но нельзя сбрасывать со счетов и других спортсменов, которые также тренировались и готовились. Может быть, он победит не во всех гонках, но большинство стартов Александр должен выиграть», – сказал тренер лыжника Юрий Бородавко.

Чемпионат России в Казани пройдет с 1 по 9 марта. 

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoЮрий Бородавко
logoАлександр Большунов
чемпионат России
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
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