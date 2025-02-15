Бородавко о предложении Большунову пробежать еще две гонки в Италии: «Скорее всего, он откажется от стартов. У нас в разгаре подготовка к чемпионату России, нужно отдать приоритет ему»

Александр Большунов планирует отказаться от участия в еще двух гонках в Италии.

Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Ранее Большунов выиграл в Италии международную гонку Sudtirol Moonlight Classic, которая не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Что касается предложений пробежать еще две гонки в Италии, то на 100% решение еще не принято. Мы пообщались с Александром, взяли паузу до вечера субботы. Но, скорее всего, Большунов вернется в Россию, как мы и планировали, 21–22 февраля, отказавшись от этих стартов.

Александр – спортсмен до мозга костей. Соревнования международного уровня, безусловно, его привлекают. Но одно дело, когда эти гонки были бы в конце сезона, тогда можно было бы ездить и участвовать в этих стартах. Но поскольку у нас в разгаре подготовка к чемпионату России, главному старту в сезоне, нужно отдать приоритет ему, – объяснил Бородавко.

Чемпионат России пройдет в Казани с 1 по 9 марта.

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