Гульберг о тестировании российских лыжников на допинг: «Моральные устои там не всегда безупречны. Остается только надеяться, что их проверяют так же, как нас»
Лыжник Гульберг надеется, что россиян тестируют на допинг так же, как норвежцев.
«Мы видели, что моральные устои там не всегда безупречны. Как спортсмену вам остается только надеяться, что их проверяют так же, как нас.
Если есть шанс, что они поедут на Олимпиаду в следующем году, я очень рад, что они уже сейчас в Европе. Значит, есть большая вероятность, что к ним будут применяться те же правила, что и к нам», – сказал четырехкратный чемпион мира норвежец Пол Гульберг каналу TV2.
Опубликовала: Анна Лаптева
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