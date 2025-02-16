Юрий Бородавко: «Большунов как спортсмен не выгорел. В его планах выступать еще как минимум 10 лет»
– У Большунова получается тяжелый сезон – он уже несколько раз переболел, выступает пока не так мощно, как в предыдущие годы. Проблема с мотивацией на российском уровне?
– Чтобы выступать на высочайшем уровне, нужно этому уровню соответствовать и тренироваться по нагрузкам, граничащим с человеческими возможностями. Нельзя готовиться вполсилы и побеждать на Олимпиаде. Результаты Александра – это плод титанического труда, невероятного самопожертвования и очень сильного желания побеждать.
Когда спортсмены выигрывают главные старты, у них наступает психологический спад. Плюс при подобных нагрузках, которые идут годами, начинает давать сбой организм – тебя преследуют болезни. С болезнями падает тренировочная нагрузка и, как следствие, физическая форма.
Но могу вас уверить, что Александр как спортсмен не выгорел. В его планах выступать еще как минимум 10 лет. И сейчас мы видим уже Большунова, который приближается к своим лучшим кондициям. К чемпионату России он должен быть готов, – сказал Бородавко.
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