Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Линдвик – 2-й, Форфанг – 3-й
Японец Рею Кобаяси победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Саппоро.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Саппоро, Япония
Мужчины, HS137
1. Рею Кобаяси (Япония) – 278,4 балла (132,0 м + 137,0 м)
2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 274,2 (136,0 м + 131,0 м)
3. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 268,7 (129,0 м + 136,0 м)
4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 262,1 (127,0 м + 130,0 м)
5. Штефан Крафт (Австрия) – 261,2 (127,0 м + 131,0 м)
6. Ян Херль (Австрия) – 254,6 (127,0 м + 127,0 м)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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