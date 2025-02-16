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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Линдвик – 2-й, Форфанг – 3-й

Японец Рею Кобаяси победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Саппоро.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Саппоро, Япония 

Мужчины, HS137

1. Рею Кобаяси (Япония) – 278,4 балла (132,0 м + 137,0 м)

2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 274,2 (136,0 м + 131,0 м)

3. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 268,7 (129,0 м + 136,0 м) 

4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 262,1 (127,0 м + 130,0 м)

5. Штефан Крафт (Австрия) – 261,2 (127,0 м + 131,0 м) 

6. Ян Херль (Австрия) – 254,6 (127,0 м + 127,0 м) 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Мариус Линдвик
Даниэль Чофениг
Рею Кобаяси
Йоханн Андре Форфанг
logoШтефан Крафт
Ян Херль
прыжки с трамплина
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
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logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
результаты
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