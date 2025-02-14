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Сорин о победе Большунова в гонке Südtirol Moonlight Classic: «Такие старты очень хороши в виде тренировок, независимо от уровня конкуренции»

Тренер Егор Сорин оценил победу Александра Большунова в гонке в Италии.

Накануне российский лыжник выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Südtirol Moonlight Classic в Зайзер-Альме.

«Впечатлений особых нет, поскольку Александра не тренирую, всех деталей не знаю. В любом случае здорово, что наш спортсмен поучаствовал в таком старте. Именно в Италии полного запрета на участие россиян нет.

Как понял со слов Юрия Викторовича Бородавко, Александр впервые бежал всю дистанцию даблполингом. Полезно пробежаться, продышаться, но надо отталкиваться от поставленных задач. Думаю, все правильно сделали. Такие старты очень хороши в виде тренировок, независимо от уровня конкуренции.

Но, конечно, по уровню они уступают внутренним соревнованиям в России. Сейчас у нас и в мужских, и в женских лыжах конкуренция хорошая, поэтому поработать на высоких скоростях полезнее внутри страны, чем на любительских в Европе», – сказал Сорин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
Sudtirol Moonlight Classic
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
logoЕгор Сорин
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