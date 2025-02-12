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  • Горные лыжи. Чемпионат мира. Фон Алльмен и Мейар победили в команде, Монне и Неф – 2-е, Рогентин и Роша – 3-и
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Горные лыжи. Чемпионат мира. Фон Алльмен и Мейар победили в команде, Монне и Неф – 2-е, Рогентин и Роша – 3-и

Фон Алльмен и Мейар выиграли командную комбинацию на ЧМ по горным лыжам.

Чемпионат мира по горным лыжам

Заальбах, Австрия

Мужчины

Командная комбинация

1. Франьо фон Алльмен – Лоик Мейар (Швейцария) – 2.42,38

2. Алексис Монне – Танги Неф (Швейцария) – 0,27

3. Штефан Рогентин – Марк Роша (Швейцария) – 0,43

4. Райан Кокран-Зигле – Бенджамин Ричи (США) – 0,69

5. Даниэль Хеметсбергер – Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,80

6. Флориан Шидер – Тобиас Кастлунгер (Италия) – 0,93

7. Маттиа Кассе – Стефано Гросс (Италия) – 1,07

8. Симон Йохер – Линус Штрассер (Германия) – 1,20

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Алексис Монне
Райан Кокран-Зигле
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Танги Неф
Марк Роша
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