Горные лыжи. Чемпионат мира. Фон Алльмен и Мейар победили в команде, Монне и Неф – 2-е, Рогентин и Роша – 3-и
Фон Алльмен и Мейар выиграли командную комбинацию на ЧМ по горным лыжам.
Чемпионат мира по горным лыжам
Заальбах, Австрия
Мужчины
Командная комбинация
1. Франьо фон Алльмен – Лоик Мейар (Швейцария) – 2.42,38
2. Алексис Монне – Танги Неф (Швейцария) – 0,27
3. Штефан Рогентин – Марк Роша (Швейцария) – 0,43
4. Райан Кокран-Зигле – Бенджамин Ричи (США) – 0,69
5. Даниэль Хеметсбергер – Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,80
6. Флориан Шидер – Тобиас Кастлунгер (Италия) – 0,93
7. Маттиа Кассе – Стефано Гросс (Италия) – 1,07
8. Симон Йохер – Линус Штрассер (Германия) – 1,20
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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