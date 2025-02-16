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Коростелев о том, что у него якобы есть блат: «Сталкиваюсь с этим в разговорах каких-то диванных экспертов. Внимания не обращаю, но смешно»

Лыжник Савелий Коростелев высказался о мнении, что у него якобы есть блат.

Савелий – сын призера Олимпиады-2010 Натальи Коростелевой.

– Ты же не просто мальчик, который пришел заниматься лыжными гонками. У тебя есть биография и происхождение, мама и дядя – призеры Олимпийских Игр. Слышал когда-нибудь разговоры о том, что Савелий из лыжной семьи, у него родственники, условия, блат?

– Я сейчас больше, наверное, с этим сталкиваюсь в разговорах каких-то диванных экспертов. Внимания не обращаю, но смешно. Чаще всего я слышал, что это гены, что они просто есть, что мне это просто дано и все, от природы, от рождения.

Но я читал на эту тему исследование, и там сказано, что гены работают примерно до двадцати лет, а потом они «стираются». Да, в детстве, в какой-то момент, они тебе дают прибавку, это можно назвать талантом, и ты им пользуешься. Но потом все равно вопрос роста результатов упирается в трудолюбие и дисциплину, – сказал Коростелев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoСавелий Коростелев
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
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