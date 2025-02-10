Савелий Коростелев: «Планировали с ребятами пробежать марафон Тоблах – Кортина, но организаторы не успели ответить на нашу заявку»

Савелий Коростелев рассказал, что не успел с заявкой на лыжную гонку в Италии.

Коростелев, Дарья Непряева, Сергей Волков и Александр Большунов провели сбор в Италии. Большунов примет участие в гонке Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля.

«Мы планировали с ребятами пробежать 30-километровый марафон Тоблах – Кортина, но, к сожалению, решили это слишком поздно. Регистрация уже закрылась, и организаторы не успели ответить на нашу заявку. Было бы очень интересно пробежаться по европейскому снегу.

Но все преследуют свои задачи, сейчас же мы едем в Армению, чтобы продолжить тренировки с основной частью команды», – сказал Коростелев.