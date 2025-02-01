Коростелев о самом подходящем для рекламы российском лыжнике: «Большунов. Саша не только самый титулованный в стране, но и самый обсуждаемый»

Савелий Коростелев считает Большунова самым харизматичным лыжником в России.

– О том, что норвежцы не взяли в сборную [на чемпионат мира] Петтера Нортуга, наверняка знаете.

– Да, конечно. Это было, на самом деле, ожидаемо. По-моему, в начале сезона сам Петтер оценивал свой шанс как 1%. Примерно такой шанс у него и был. Пришлось пройти все круги ада – начать с региональных гонок, чтобы отобраться на этапы Кубка мира. Причем, если я не ошибаюсь, на чемпионат мира норвежцы взяли не всех, кто выигрывал этапы. То есть разовых побед было недостаточно. Жаль. Нортуг, конечно же, добавил бы шоу предстоящему чемпионату. Но, думаю, он все равно добавит его как-нибудь в другой раз.

– Вы по-прежнему считаете Нортуга более ярким лыжником, нежели Йоханнеса Клэбо?

– Слушайте, ну Петтеру 39 лет, и несмотря на это, те же СМИ пытались любым способом пропихнуть его на чемпионат мира. Так что, определенно, да.

– А кто из лыжников наиболее харизматичен внутри нашей страны? Скажем, какой выбор сделали бы вы сами, если бы пришлось выбирать кандидатуру для рекламы Rolex или Porsche?

– Большунова .

– Почему?

– Когда речь идет о подобных торговых марках, логично, что нужен спортсмен, имя которого само по себе является брендом. Саша у нас в данный момент не только самый титулованный лыжник в стране, но и самый обсуждаемый, – сказал Коростелев .