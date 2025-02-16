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Егор Сорин: «Мы бы хотели, чтобы Ступак вернулась в команду. Сейчас она тренируется, надеемся, сможет до конца сезона выступить»

Егор Сорин рассказал о возвращении Юлии Ступак к тренировкам в команде.

Летом Ступак сообщила, что будет тренироваться отдельно от сборной. До этого она брала паузу в карьере.

— Юлия Ступак возвращается? Когда она приняла решение?

— Во‑первых, Юля никогда не уходила полностью. Она не завершала карьеру, а взяла паузу от централизованной подготовки и решила больше времени уделить семье, побыть дома, соскучиться по лыжным гонкам. Сейчас она изъявила желание приехать к нам на сбор. Естественно, мы Юле не отказали.

Безусловно, мы бы хотели, чтобы Юля вернулась в команду. Сейчас первый сбор, она тренируется. Надеемся, она сможет до конца сезона выступить в некоторых гонках и показать хороший результат, а на следующий сезон уже будем думать, – рассказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoЕгор Сорин
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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