Егор Сорин: «Мы бы хотели, чтобы Ступак вернулась в команду. Сейчас она тренируется, надеемся, сможет до конца сезона выступить»
Егор Сорин рассказал о возвращении Юлии Ступак к тренировкам в команде.
Летом Ступак сообщила, что будет тренироваться отдельно от сборной. До этого она брала паузу в карьере.
— Юлия Ступак возвращается? Когда она приняла решение?
— Во‑первых, Юля никогда не уходила полностью. Она не завершала карьеру, а взяла паузу от централизованной подготовки и решила больше времени уделить семье, побыть дома, соскучиться по лыжным гонкам. Сейчас она изъявила желание приехать к нам на сбор. Естественно, мы Юле не отказали.
Безусловно, мы бы хотели, чтобы Юля вернулась в команду. Сейчас первый сбор, она тренируется. Надеемся, она сможет до конца сезона выступить в некоторых гонках и показать хороший результат, а на следующий сезон уже будем думать, – рассказал тренер сборной России по лыжным гонкам.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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