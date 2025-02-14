Тереза Йохауг не выступит на Кубке мира в Фалуне
Норвежская лыжница Тереза Йохауг не выступит на этапе Кубка мира в Фалуне.
«Я не заболела, просто изменились планы. Перед Рождеством я планировала пропустить «Тур де Ски», но в итоге решила выступить. Теперь опять вношу изменения в подготовку и решила пропустить Фалун, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.
Решение я приняла утром, но обсуждала его с тренерами последние несколько дней», – рассказала Йохауг.
Кубок мира в Фалуне пройдет 14-16 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
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