Тереза Йохауг не выступит на Кубке мира в Фалуне

Норвежская лыжница Тереза Йохауг не выступит на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Я не заболела, просто изменились планы. Перед Рождеством я планировала пропустить «Тур де Ски», но в итоге решила выступить. Теперь опять вношу изменения в подготовку и решила пропустить Фалун, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.

Решение я приняла утром, но обсуждала его с тренерами последние несколько дней», – рассказала Йохауг.

Кубок мира в Фалуне пройдет 14-16 февраля.