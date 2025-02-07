Горные лыжи. Чемпионат мира. Одерматт победил в супергиганте, Хазер – 2-й, Сейерстед – 3-й
Марко Одерматт выиграл супергигант на чемпионате мира по горным лыжам в Австрии.
Горные лыжи
Чемпионат мира
Заальбах, Австрия
Мужчины
Супергигант
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.24,57
2. Рафаэль Хазер (Австрия) – 1,00
3. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 1,15
4. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,20
5. Фредрик Меллер (Норвегия) – 1,22
6. Штефан Бабинский (Австрия) – 1,30
7-8. Райан Кокран-Зигле (США) – 1,31
7-8. Доминик Парис (Италия) – 1,31
Опубликовала: Анна Лаптева
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