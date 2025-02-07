  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Горные лыжи. Чемпионат мира. Одерматт победил в супергиганте, Хазер – 2-й, Сейерстед – 3-й
0

Горные лыжи. Чемпионат мира. Одерматт победил в супергиганте, Хазер – 2-й, Сейерстед – 3-й

Марко Одерматт выиграл супергигант на чемпионате мира по горным лыжам в Австрии.

Горные лыжи

Чемпионат мира

Заальбах, Австрия

Мужчины

Супергигант

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.24,57

2. Рафаэль Хазер (Австрия) – 1,00

3. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 1,15

4. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,20

5. Фредрик Меллер (Норвегия) – 1,22

6. Штефан Бабинский (Австрия) – 1,30

7-8. Райан Кокран-Зигле (США) – 1,31

7-8. Доминик Парис (Италия) – 1,31

Опубликовала: Анна Лаптева
супергигант
Винсент Крихмайер
Доминик Парис
сборная Норвегии (горные лыжи)
Штефан Бабинский
logoсборная Австрии
горные лыжи
logoсборная Швейцарии
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoчемпионат мира
Райан Кокран-Зигле
Фредрик Меллер
Адриан Смисет Сейерстед
Рафаэль Хазер
Марко Одерматт
результаты
logoсборная США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Хазер – 2-й, Рогентин – 3-й
24 января, 19:16
Горные лыжи. Кубок мира. Норвежец Меллер победил в супергиганте, Крихмайер – 2-й, Монне – 3-й
29 декабря 2024, 14:08
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Сарразен – 2-й, Фойрштайн – 3-й
7 декабря 2024, 20:10
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Хегген и Андреассен выиграли коньковые «разделки» на 10 км
9 минут назад
Вероника Степанова: «Никогда не боялась выражать мнение, отличное от мнения начальства. Напомнить о моих разногласиях с Вяльбе?»
1843 минуты назад
Тихонов о сборе Большунова в Европе: «То, что он чуть ли не предатель, говорят злопыхатели и завистники. Где у нас базы как в Италии, Скандинавии? Нет у нас таких»
42сегодня, 11:25
Александр Легков: «Олимпиада в Сочи была с флагами и гимном. Это потрясающие эмоции, я их буду искать всю жизнь»
1сегодня, 09:03
Александр Терентьев: «Даже не думаю о международных соревнованиях. А все заявления, которые поступают оттуда... Для меня это просто пустые слова»
сегодня, 07:55
Легков о должности депутата Мособлдумы: «Мне не наскучило. Очень нравится работать с людьми, помогать им»
сегодня, 07:46
Легков об Олимпиаде: «Хотелось бы, чтобы спортсмены могли поехать и завоевать медали для нашей страны, будь это даже в нейтральном статусе»
сегодня, 07:37
Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Шведка Русенберг и норвежец Хольбек победили в классических масс-стартах
4вчера, 18:44
Горные лыжи. Чемпионат мира. Фенир победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Макуга и Ли разделили 3-е место, Вонн не финишировала
9вчера, 17:39
Лыжи. Чемпионат Уральского федерального округа. Устюгов и Наталья Крамаренко победили в спринтах, Пантрина – 3-я
7вчера, 11:00
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес вышел на 3-е место
212 февраля, 13:17
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
82 февраля, 13:12
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Рекомендуем