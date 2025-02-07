Горные лыжи. Чемпионат мира. Одерматт победил в супергиганте, Хазер – 2-й, Сейерстед – 3-й

Марко Одерматт выиграл супергигант на чемпионате мира по горным лыжам в Австрии.

Горные лыжи Чемпионат мира Заальбах, Австрия Мужчины Супергигант 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.24,57 2. Рафаэль Хазер (Австрия) – 1,00 3. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 1,15 4. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,20 5. Фредрик Меллер (Норвегия) – 1,22 6. Штефан Бабинский (Австрия) – 1,30 7-8. Райан Кокран-Зигле (США) – 1,31 7-8. Доминик Парис (Италия) – 1,31