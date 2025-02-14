Итальянский лыжник, проигравший Большунову, с флагом Украины пришел на награждение: «Ничего не имею против него как человека, мы пожали руки, таким должен быть спорт»
Лыжник из Италии, проигравший Большунову, пришел на награждение с флагом Украины.
Большунов выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер-Альм, итальянец Лоренцо Бусин стал вторым.
На награждение после гонки Бусин пришел с флагом Украины, намотанным вокруг предплечья.
«Это действительно честная, интересная гонка. Большунов был быстрее на последнем спуске, и я не смог просто его догнать.
Хочу сказать, что ничего не имею против него как человека. Он поздравил меня на финише, я сделал то же самое. Мы пожали друг другу руки, потому что именно таким должен быть спорт», – сказал Бусин.
Первая международная гонка Большунова за 3 года! Выиграл в темноте и пошутил о Трампе
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем