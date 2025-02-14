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Итальянский лыжник, проигравший Большунову, с флагом Украины пришел на награждение: «Ничего не имею против него как человека, мы пожали руки, таким должен быть спорт»

Лыжник из Италии, проигравший Большунову, пришел на награждение с флагом Украины.

Большунов выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер-Альм, итальянец Лоренцо Бусин стал вторым.

На награждение после гонки Бусин пришел с флагом Украины, намотанным вокруг предплечья.

«Это действительно честная, интересная гонка. Большунов был быстрее на последнем спуске, и я не смог просто его догнать.

Хочу сказать, что ничего не имею против него как человека. Он поздравил меня на финише, я сделал то же самое. Мы пожали друг другу руки, потому что именно таким должен быть спорт», – сказал Бусин.

Первая международная гонка Большунова за 3 года! Выиграл в темноте и пошутил о Трампе

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Матч ТВ»
Sudtirol Moonlight Classic
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
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