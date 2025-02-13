Александр Большунов: «Скучаю ли я по Клэбо? Пусть он скучает по мне!»

Александр Большунов ответил на вопрос, скучает ли он по Клэбо.

Трехкратный олимпийский чемпион сегодня принимает участие в масс-старте на 30 км в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в итальянском Сейзер Альм.

Большунов сейчас проводит тренировочный сбор в Европе. Ранее там же проводили сбор другие российские лыжники – Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков.

– Что побудило вас участвовать в этой гонке? Ведь здесь нет спортсменов вашего уровня.

– Все спортсмены моего уровня сейчас участвуют в Кубке мира. Поэтому мы пока здесь побегаем.

– В Норвегии есть разные мнения о том, что вы участвуете, в Швеции тоже. Это встречает какую-то критику. У вас есть мнение об этом?

– Не знаю, кого я здесь встречал – даже норвежских молодых спортсменов – все подходят фотографироваться. Я пока такого не заметил. Все с уважением относятся, стараются сфотографироваться, руку пожать, – сказал Большунов изданию SVT.

– Скучаете ли вы по Йоханнесу Клэбо?

– Пусть он скучает по мне! – приводит слова Большунова NRK.

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