Михаил Дегтярев: «Продолжаем работу на всех уровнях, чтобы вернуть России законное место в мировом спорте. Наша главная цель – полное восстановление прав»
Ранее стало известно, что на соревнованиях под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW) россияне смогут выступать под флагом этой организации.
«Решение о том, что российские борцы будут выступать на международных турнирах под флагом UWW, – это очередной важный шаг на пути к полному восстановлению прав наших спортсменов.
Мы ценим этот прогресс, но не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работу на всех уровнях, чтобы защитить интересы наших спортсменов и вернуть России ее законное место в мировом спорте.
Наша главная цель – полное восстановление прав российских спортсменов, включая возможность выступать под национальным флагом и слышать гимн нашей страны на всех международных состязаниях, – сказал министр спорта и президент Олимпийского комитета России Дегтярев.
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