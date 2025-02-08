Михаил Дегтярев: «Продолжаем работу на всех уровнях, чтобы вернуть России законное место в мировом спорте. Наша главная цель – полное восстановление прав»

Михаил Дегтярев назвал главной целью восстановление прав российских спортсменов.

Ранее стало известно , что на соревнованиях под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW) россияне смогут выступать под флагом этой организации.

«Решение о том, что российские борцы будут выступать на международных турнирах под флагом UWW, – это очередной важный шаг на пути к полному восстановлению прав наших спортсменов.

Мы ценим этот прогресс, но не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работу на всех уровнях, чтобы защитить интересы наших спортсменов и вернуть России ее законное место в мировом спорте.

Наша главная цель – полное восстановление прав российских спортсменов, включая возможность выступать под национальным флагом и слышать гимн нашей страны на всех международных состязаниях, – сказал министр спорта и президент Олимпийского комитета России Дегтярев .