Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
«Сегодня стартует «Лыжня России» – крупнейшая массовая лыжная гонка в Европе, которая уже более 40 лет объединяет профессионалов и любителей. Это не просто соревнование, а традиция, ставшая символом здорового образа жизни.
В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В регионах, где зима снежная, в стартах участвуют десятки тысяч человек – целые семьи, студенты, школьники, ветераны спорта, и все получат от организаторов подарки.
Независимо от результата, участие в таких всенародных соревнованиях – это всегда победа и преодоление себя на пути к здоровью. Желаю всем ярких эмоций и хорошей трассы!» – написал в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев перед началом стартов.
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