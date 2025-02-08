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Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»

Дегтярев сообщил, что «Лыжня России» в этом году посвящена 80-летию Победы в ВОВ.

«Сегодня стартует «Лыжня России» – крупнейшая массовая лыжная гонка в Европе, которая уже более 40 лет объединяет профессионалов и любителей. Это не просто соревнование, а традиция, ставшая символом здорового образа жизни.

В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В регионах, где зима снежная, в стартах участвуют десятки тысяч человек – целые семьи, студенты, школьники, ветераны спорта, и все получат от организаторов подарки.

Независимо от результата, участие в таких всенародных соревнованиях – это всегда победа и преодоление себя на пути к здоровью. Желаю всем ярких эмоций и хорошей трассы!» – написал в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев перед началом стартов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
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