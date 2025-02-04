Норвежский журналист Салтведт о сборе Большунова в Италии: «Ему надоела Россия и Вяльбе с ее безумными теориями»
«Я был очень удивлен, узнав, что Большунов уехал из России в Западную Европу. Сначала я подумал, что ему нужно вдохновение после трех долгих лет отсутствия в международном лыжном спорте. Но моя главная версия заключается в том, что ему надоела Россия и, прежде всего, Вяльбе с ее все более и более безумными теориями.
Большунов надеется вернуться на международные соревнования к Олимпийским играм следующего года. Сейчас он может получить новую мотивацию, а также новый опыт катания в горах Италии. Не находясь в одной стране с Вяльбе или кем-то еще из федерации.
Она говорит, что одобряет это. На самом деле это не так. Это протест против всего, за что она сейчас выступает. Большунов понимает, в какую сторону дует ветер, и он не в сторону Вяльбе», – сказал журналист NRK Ян Петтер Салтведт.
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