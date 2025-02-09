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Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвегия победила в смешанной эстафете, Франция – 2-я, Италия – 3-я

Норвегия победила в смешанной эстафете на ЧМ по лыжным гонкам среди юниоров.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Скильпарио, Италия

Юниоры, смешанная эстафета, 4×5 км

1. Норвегия (Филип Скари, Анна Сорби, Ларс Хегген, Милла Андреассен) – 1:03.14,7

2. Франция (Кентен Вигье, Аннет Купа, Ромен Вакселе, Марго Тирлой) – 59,7 

3. Италия (Габриэле Матли, Беатрис Лоран, Давиде Негрони, Марит Фоли) – 1.16,6 

4. Финляндия (Пюри Рииссанен, Оливия Пюранен, Йими Клеметтинен, Селене Росси) – 2.09,5 

5. Германия (Янирк Вайдлих, Анне Бухманн, Якоб Элиас Мох, Анна Эндресс) – 2.15,4 

6. Швеция (Джонатан Линдеберг, Мира Геранссон, Эрик Бергстрем, Йоханна Хегг) – 2.25,9 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Ларс Хегген
Филип Скари
Милла Андреассен
Габриэле Матли
logoсборная Швеции
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logoсборная Италии по лыжным видам спорта
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Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет)
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