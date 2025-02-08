Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Норвежец Хольбек и немка Хоффман выиграли «разделки» на 10 км, австралийка Фордхэм – 2-я

Хольбек и Хоффман выиграли «разделки» на молодежном чемпионате мира по лыжам.

Лыжные гонки Чемпионат мира среди юниоров и молодежи Скильпарио, Италия 10 км, раздельный старт, свободный стиль Мужчины до 23 лет 1. Матиас Хольбек (Норвегия) – 26.40,9 2. Томас Моллестад (Норвегия) – 25,1 3. Мартино Каролло (Италия) – 42,5 4. Ларс Бьертнес (Норвегия) – 58,8 5. Сандер Хауквик-Йенсен (Норвегия) – 1.28,8 6. Виктор Кулле Кальдерини (Франция) – 1.32,8 Женщины до 23 лет 1. Хелен Хоффман (Германия) – 32.36,4 2. Рози Фордхэм (Австралия) – 25,7 3. Лилиана Ганьон (Канада) – 37,3 4. Кендалл Крамер (США) – 1.00,3 5. Марта Русенберг (Норвегия) – 1.08,6 6. Марина Келин (Швейцария) – 1.13,1