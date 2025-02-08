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  • Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Норвежец Хольбек и немка Хоффман выиграли «разделки» на 10 км, австралийка Фордхэм – 2-я
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Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Норвежец Хольбек и немка Хоффман выиграли «разделки» на 10 км, австралийка Фордхэм – 2-я

Хольбек и Хоффман выиграли «разделки» на молодежном чемпионате мира по лыжам.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Скильпарио, Италия

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины до 23 лет

1. Матиас Хольбек (Норвегия) – 26.40,9

2. Томас Моллестад (Норвегия) – 25,1

3. Мартино Каролло (Италия) – 42,5

4. Ларс Бьертнес (Норвегия) – 58,8

5. Сандер Хауквик-Йенсен (Норвегия) – 1.28,8

6. Виктор Кулле Кальдерини (Франция) – 1.32,8

Женщины до 23 лет

1. Хелен Хоффман (Германия) – 32.36,4

2. Рози Фордхэм (Австралия) – 25,7

3. Лилиана Ганьон (Канада) – 37,3

4. Кендалл Крамер (США) – 1.00,3

5. Марта Русенберг (Норвегия) – 1.08,6

6. Марина Келин (Швейцария) – 1.13,1

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
гонка 10 км
лыжные гонки
результаты
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет)
гонка 10 км (жен)
Матиас Хольбек
Мартино Каролло
logoюниорская сборная Норвегии
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Томас Линнебо Моллестад
logoсборная Франции
logoсборная Канады жен
сборная Австралии жен
Кендалл Крамер
Лилиана Ганьон
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Марта Русенберг
Рози Фордхэм
сборная Швейцарии жен
Хелен Хоффман
logoсборная США жен
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