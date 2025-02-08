Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Норвежец Хольбек и немка Хоффман выиграли «разделки» на 10 км, австралийка Фордхэм – 2-я
Хольбек и Хоффман выиграли «разделки» на молодежном чемпионате мира по лыжам.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи
Скильпарио, Италия
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины до 23 лет
1. Матиас Хольбек (Норвегия) – 26.40,9
2. Томас Моллестад (Норвегия) – 25,1
3. Мартино Каролло (Италия) – 42,5
4. Ларс Бьертнес (Норвегия) – 58,8
5. Сандер Хауквик-Йенсен (Норвегия) – 1.28,8
6. Виктор Кулле Кальдерини (Франция) – 1.32,8
Женщины до 23 лет
1. Хелен Хоффман (Германия) – 32.36,4
2. Рози Фордхэм (Австралия) – 25,7
3. Лилиана Ганьон (Канада) – 37,3
4. Кендалл Крамер (США) – 1.00,3
5. Марта Русенберг (Норвегия) – 1.08,6
6. Марина Келин (Швейцария) – 1.13,1
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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