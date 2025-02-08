Михаил Мамиашвили: «Сложно говорить, когда теперь допустят нас под российским флагом. Я отталкиваюсь от реалий»

Михаил Мамиашвили с сарказмом отреагировал на флаг UWW для российских борцов.

Ранее стало известно , что россияне будут выступать на международных турнирах под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

«Выступление наших борцов по флагом Объединенного мира борьбы – это уже какой-то прогресс. Но говорю это с сарказмом.

Сложно говорить, когда теперь допустят нас под российским флагом. Я отталкиваюсь от реалий. Министром спорта России и президентом Олимпийского комитета России [Михаилом Дегтяревым] поставлена задача налаживать международные отношения, добиваться выступления наших спортсменов на мировой арене. Стараемся выполнять, работаем в этом направлении», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили .