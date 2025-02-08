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Михаил Мамиашвили: «Сложно говорить, когда теперь допустят нас под российским флагом. Я отталкиваюсь от реалий»

Михаил Мамиашвили с сарказмом отреагировал на флаг UWW для российских борцов.

Ранее стало известно, что россияне будут выступать на международных турнирах под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

«Выступление наших борцов по флагом Объединенного мира борьбы – это уже какой-то прогресс. Но говорю это с сарказмом.

Сложно говорить, когда теперь допустят нас под российским флагом. Я отталкиваюсь от реалий. Министром спорта России и президентом Олимпийского комитета России [Михаилом Дегтяревым] поставлена задача налаживать международные отношения, добиваться выступления наших спортсменов на мировой арене. Стараемся выполнять, работаем в этом направлении», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России жен
UWW
logoсборная России по борьбе
ФСБР
logoМихаил Мамиашвили
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
ОКР
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