Тихонов о сборе Большунова в Европе: «То, что он чуть ли не предатель, говорят злопыхатели и завистники. Где у нас базы как в Италии, Скандинавии? Нет у нас таких»
Александр Тихонов считает правильным, что Большунов уехал тренироваться в Европу.
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов проводит сбор в Италии.
«Что в этом плохого? То, что он чуть ли не предатель, говорят злопыхатели и завистники. Это самая большая беда русского человека. Мы тренировались в Финляндии, потому что таких условий, как там, у нас нет. Да, у нас есть неплохие комплексы, но условия питания и инфраструктура там намного выше, чем у нас. Хотя мы намного богаче.
Где у нас базы как в Италии, в Скандинавии? Ну нет у нас таких, я знаю все базы. Поэтому правильно сделали, что поехали туда тренироваться», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
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