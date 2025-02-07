Тихонов о сборе Большунова в Европе: «То, что он чуть ли не предатель, говорят злопыхатели и завистники. Где у нас базы как в Италии, Скандинавии? Нет у нас таких»

Александр Тихонов считает правильным, что Большунов уехал тренироваться в Европу.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов проводит сбор в Италии.

«Что в этом плохого? То, что он чуть ли не предатель, говорят злопыхатели и завистники. Это самая большая беда русского человека. Мы тренировались в Финляндии, потому что таких условий, как там, у нас нет. Да, у нас есть неплохие комплексы, но условия питания и инфраструктура там намного выше, чем у нас. Хотя мы намного богаче.

Где у нас базы как в Италии, в Скандинавии? Ну нет у нас таких, я знаю все базы. Поэтому правильно сделали, что поехали туда тренироваться», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов .

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?