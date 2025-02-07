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Легков о должности депутата Мособлдумы: «Мне не наскучило. Очень нравится работать с людьми, помогать им»

Лыжник Александр Легков рассказал о работе депутатом в Мособлдуме.

– Работой вы называете Московскую областную думу. За столько лет депутатство не наскучило? Тем более вы редко сидите в кабинете, а непосредственно общаетесь с людьми. Это же забирает столько энергии.

– В работу депутата, в его обязанности входит работать с людьми и быть у себя в округе, а не только сидеть в кабинете. В этом плане все в порядке. Я много двигаюсь. Округ у меня находится далековато от того места, где я сейчас живу. И поэтому мне приходится рано утром ехать больше 2 часов на машине в одну сторону и также обратно возвращаться. Поэтому, если я еду в округ, у меня 5 часов занимает моя дорога.

Я, собственно, всю жизнь как жил общественником, так и продолжаю. Поэтому мне это не наскучило. Мне очень нравится работать, работать с людьми, помогать им, совершенствоваться, учиться чему-то новому.

– До сих пор каждый раз испытываете стресс во время встреч?

– Стресс, конечно, присутствует. Также и волнение, и переживания. Все стараешься через сердце пропустить, потому что проблем очень много, вопросов много у жителей, которые нужно решать. И эти вопросы я стараюсь решить. В этом плане есть небольшой стресс, но я гашу его спортом. Бывают моменты, когда с тем или иным вопросом приходят не по адресу, но я стараюсь объяснить, перевожу их туда, где людям смогут помочь. Раньше переживал больше, сейчас уже меньше, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoАлександр Легков
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
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