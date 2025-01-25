Иринеу Эстеве Альтимирас: «Российские спортсмены нужны международным соревнованиям. Политика не должна никаким образом вмешиваться в спорт»

Андоррский лыжник Альтимирас выступил за возвращение россиян на турниры.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с 2022 года.

«Думаю, что российские спортсмены нужны международным соревнованиям, они должны соревноваться с нами. Политика не должна никаким образом вмешиваться в спорт, ваши спортсмены не виноваты в том, что происходит», – сказал Иринеу Эстеве Альтимирас.

Альтимирас – участник двух Олимпиад и трех чемпионатов мира, двукратный чемпион Испании, попадал в десятку лучших на этапах Кубка мира.