Иринеу Эстеве Альтимирас: «Российские спортсмены нужны международным соревнованиям. Политика не должна никаким образом вмешиваться в спорт»
Андоррский лыжник Альтимирас выступил за возвращение россиян на турниры.
Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с 2022 года.
«Думаю, что российские спортсмены нужны международным соревнованиям, они должны соревноваться с нами. Политика не должна никаким образом вмешиваться в спорт, ваши спортсмены не виноваты в том, что происходит», – сказал Иринеу Эстеве Альтимирас.
Альтимирас – участник двух Олимпиад и трех чемпионатов мира, двукратный чемпион Испании, попадал в десятку лучших на этапах Кубка мира.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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