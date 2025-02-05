  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Не только лыжники с этим столкнутся, у биатлонистов такая же история». Турышев о том, как запрет фтора повлияет на инвентарь
8

«Не только лыжники с этим столкнутся, у биатлонистов такая же история». Турышев о том, как запрет фтора повлияет на инвентарь

Сергей Турышев высказался о том, как запрет фтора повлияет на лыжи и биатлон.

Перед сезоном‑2023/24 Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) запретили использовать фторсодержащие средства для подготовки лыжи.

Российские спортсмены на данный момент не допускаются до турниров под эгидой этих организаций.

«Смазочные материалы в любом случае будут меняться. Как раз недавно случилась показательная история с нашим лыжником‑любителем (Омаром Худиевым, дисквалифицированным из-за фтора – Спортс’’).

Во время моей работы в сборной России к нам уже приходили с приборами, измеряющими фтор. Пытались найти у нас фторовые порошки. На тот момент система уже была запущена, но сейчас все ужесточается. Если нас допустят, то придется со смазкой сервисменам поработать, поискать варианты. Но ребята из сервиса у нас в сборной – профессионалы, быстро с этим справятся.

С лыжами, скорее всего, придется тоже поработать, обновлять структуры, если фтор не настолько глубоко проникает в пластик. В противном случае нужно получать новые лыжи у производителей. Не только лыжники с этим столкнутся, у биатлонистов такая же история», – сказал бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Турышев.

«Это русское авось». Наш лыжник лишился победы на топ-марафоне из-за... фтора

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: matchtv.ru
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСергей Турышев
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Сергей Турышев: «Тренировки лыжников сборной России в Италии – один из важнейших моментов сейчас. Ничего зазорного в этом не вижу»
34 февраля, 16:22
Сергей Турышев: «Мы видим, как политика играет большую роль в спорте. Скорее всего, наших ребят даже в нейтральном статусе никуда не допустят»
120 января, 12:07
Сергей Турышев: «Если спортсмен живет лыжами, мотивация не исчезнет. Мотивацией должно быть желание доказать, что отстранение было несправедливым»
65 ноября 2022, 08:13
Рекомендуем
Главные новости
Вероника Степанова: «После февраля 2022‑го со мной пытались говорить на тему смены гражданства. Намеки резко прекратились, когда я в Кремле сказала, что мы победим»
25вчера, 18:11
Степанова о том, почему изменила позицию по участию россиян в Олимпийских играх: «Решают старшие товарищи. Наши руководители – исключительно умные люди»
104вчера, 18:04
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Андреассен и Хегген выиграли классические масс-старты на 20 км
16вчера, 12:58
Спицов выиграл «разделку» на 15 км классикой на чемпионате УФО, Устюгов – 2-й
6вчера, 12:17
«Это довольно тяжело». Халварссон не может вернуться домой перед ЧМ, потому что у него болеет семья
1вчера, 06:40
Сергей Турышев: «Тренировки лыжников сборной России в Италии – один из важнейших моментов сейчас. Ничего зазорного в этом не вижу»
34 февраля, 16:22
Раису Сметанину перевели из реанимации в отделение кардиологии
14 февраля, 13:43
Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Шведы Русенберг и Гран победили в классических спринтах, дель Рио из Андорры – 2-я
184 февраля, 13:34
Норвежский журналист Салтведт о сборе Большунова в Италии: «Ему надоела Россия и Вяльбе с ее безумными теориями»
534 февраля, 13:15
Сергей Турышев: «Устюгов приехал на чемпионат УФО, чтобы проверить себя и разгонять организм к чемпионату России»
14 февраля, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес вышел на 3-е место
212 февраля, 13:17
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
82 февраля, 13:12
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Рекомендуем