«Не только лыжники с этим столкнутся, у биатлонистов такая же история». Турышев о том, как запрет фтора повлияет на инвентарь

Сергей Турышев высказался о том, как запрет фтора повлияет на лыжи и биатлон.

Перед сезоном‑2023/24 Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) запретили использовать фторсодержащие средства для подготовки лыжи.

Российские спортсмены на данный момент не допускаются до турниров под эгидой этих организаций.

«Смазочные материалы в любом случае будут меняться. Как раз недавно случилась показательная история с нашим лыжником‑любителем (Омаром Худиевым, дисквалифицированным из-за фтора – Спортс’’).

Во время моей работы в сборной России к нам уже приходили с приборами, измеряющими фтор. Пытались найти у нас фторовые порошки. На тот момент система уже была запущена, но сейчас все ужесточается. Если нас допустят, то придется со смазкой сервисменам поработать, поискать варианты. Но ребята из сервиса у нас в сборной – профессионалы, быстро с этим справятся.

С лыжами, скорее всего, придется тоже поработать, обновлять структуры, если фтор не настолько глубоко проникает в пластик. В противном случае нужно получать новые лыжи у производителей. Не только лыжники с этим столкнутся, у биатлонистов такая же история», – сказал бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Турышев .

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