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Сорин о сборе лыжников своей группы в Италии: «Поездка за личные средства спортсменов, спонсоров. Нам надо периодически готовиться в европейских условиях»

Егор Сорин заявил, что лыжники его группы поехали на сбор в Италию за свой счет.

Ранее стало известно, что Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков проводят тренировочный сбор в Европе.

– С получением документов проблемы были?

– Без проблем. Визы оформили, единственное, сложнее стало добираться из‑за отсутствия прямых рейсов. Плюс история достаточно затратная. Но спортсмены все мотивированы, готовы поехать даже не за счет министерства спорта. Дай бог, что летом, если тренировочные мероприятия одобрят, будет возможность отправиться на сборы за счет Минспорта.

– Пока это средства федерации и спонсоров?

– Личные средства спортсменов, спонсоров. Обычно сборы финансирует министерство спорта, каждый сбор надо подтвердить, получить разрешение на выезд. А так как сейчас есть рекомендации не проводить сборы в недружественных странах, централизованной подготовки за счет Минспорта в Европе не было. В соревнованиях ребята тоже не участвуют, поэтому и повода ехать в Европу не было.

Но нам надо периодически готовиться в европейских условиях, поэтому спортсмены, кто изъявил желание, поехали тренироваться. А я, как тренер, рекомендовал им ехать.

– Про сумму. Во сколько обошлась поездка, будет не совсем корректно спрашивать?

– Конечно. Это дело самих спортсменов, если захотят, то скажут, – сказал тренер.

«Как возник вариант с Италией? У кого была возможность, уже третий сбор проводят недалеко от места проведения будущей Олимпиады. Просто мы это особо не афишируем, нет такой необходимости.

Все проводится по согласованию с Еленой Валерьевной Вяльбе, Федерацией лыжных гонок России. Есть разная противоречивая информация, что якобы федерация никуда не собирается ехать, но по факту мы держим в уме Олимпийские игры и по возможности пытаемся смоделировать подготовку к ним», – приводит слова Сорина «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
logoСавелий Коростелев
logoДарья Непряева
деньги
logoСергей Волков
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