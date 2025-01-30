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  • Ски-альпинистка Прохорова о поездке на Кубок мира за свой счет: «Из-за отсутствия УМО меня вычеркнули из списков. У меня ощущение, что вопрос можно было решить, но руководство решило ничего не делать»
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Ски-альпинистка Прохорова о поездке на Кубок мира за свой счет: «Из-за отсутствия УМО меня вычеркнули из списков. У меня ощущение, что вопрос можно было решить, но руководство решило ничего не делать»

Ски-альпинистка Прохорова объяснила, почему поехала на Кубок мира за свой счет.

Россиянка Варвара Прохорова ранее сообщила, что отправится на этап соревнований в Испанию из-за сложности с документами.

– Дело в том, что на первый этап Кубка мира в Куршевель я ездила тоже за свой счет, но это было понятно, я ехала туда одна. Затем нам нашли спонсора, который оплатил поездку на Кубок мира в Азербайджан, все было нормально. Но условием спонсора было то, что все спортсмены должны были иметь допуск к соревнованиям по российским правилам, а это включает в себя прохождение углубленного медицинского осмотра (УМО) два раза в год. Так делают все сборные во всех видах спорта.

– У тебя нет УМО?

– Допуск заканчивается как раз во время этой поездки. Система совершенно не гибкая, мы проходим УМО каждые шесть месяцев, и третий раз это сделать невозможно. Я, понимая, что ситуация может возникнуть, специально летом пропустила один сбор, чтобы пройти УМО попозже, в результате допуск, полученный тогда, заканчивается в конце января. Если бы проходила как предлагали, это произошло бы еще в декабре.

– Какие-то попытки организовать УМО в январе предпринимались?

– В начале января с нами поговорили и обсуждали, когда будем его снова проходить. Вроде бы сказали, что в Испанию я еду, а затем можно будет пройти. Вдруг за четыре дня до отъезда мне говорят, что из-за отсутствия УМО меня вычеркнули из списков на поездку. И у меня такое ощущение, что, наверное, можно было этот вопрос как-то решить, но руководство просто решило ничего не делать.

– Какие ожидания от этапа Кубка мира в Испании?

– Это важный старт, здесь будет спринт – дисциплина, с которой отбираются на Олимпиаду. Именно поэтому важно было сюда приехать. На предыдущем таком Кубке, в Азербайджане, у меня в четвертьфинале произошло столкновение с соперницей, из-за которого не удалось подняться выше, к сожалению. Я ориентировалась на ту девушку, потому что обычно она очень хорошо выступает, можно было за ней зацепиться. Но в итоге как раз столкновение с ней все испортило.

В Испании будет сложнее, потому что в Азербайджан многие не приехали – далеко и дорого. В Испанию приехали все европейцы, а они и составляют элиту нашего вида спорта, поэтому конкуренция будет жестче. Я объективно смотрю на ситуацию и буду считать хорошим выступлением, если удастся дойти до полуфинала.

В четверг пойдем походим вокруг трассы, посмотрим на нее. Официально опробование у нас только в день старта, дают 15 минут на ознакомление.

– Сколько пришлось потратить своих денег на поездку?

– Около 200 тысяч.

– Ты объявила сбор средств у себя в телеграм-канале, сколько перевели?

– Люди переводят по пятьсот рублей, по тысяче, но некоторые скинули и десять тысяч. В общей сложности, думаю, собрала уже около пятидесяти, – рассказала Прохорова.

Поможем нашей спортсменке пробиться на Олимпиаду? Нужно 200 тысяч рублей

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Варвара Прохорова
ски-альпинизм
logoсборная России (лыжные гонки)
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