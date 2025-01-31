Коростелев о затратах на сборы в Италии: «Выходит в хорошую копеечку. Оставим точные цифры без комментариев»
Лыжник Савелий Коростелев рассказал о затратах на сборы в Италии.
– Сборы проводятся за счет спонсоров и личных средств.
– Все верно.
– Если не секрет, в какую сумму вам обошлась поездка?
– М-м-м, давайте оставим точные цифры без комментариев. Скажу так: в Италию дорого долететь, остальное здесь по стоимости как в России и Армении.
– Для вас это серьезная сумма?
– Конечно, выходит в хорошую копеечку. Это при том, что еще и спонсоры помогли. Если бы я поехал в Сочи за свои деньги, оставил бы больше.
– В долги не пришлось залезать?
– Нет-нет, у нас хорошие призовые на Кубке России, – сказал Коростелев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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