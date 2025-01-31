Коростелев о затратах на сборы в Италии: «Выходит в хорошую копеечку. Оставим точные цифры без комментариев»

Лыжник Савелий Коростелев рассказал о затратах на сборы в Италии.

– Сборы проводятся за счет спонсоров и личных средств.

– Все верно.

– Если не секрет, в какую сумму вам обошлась поездка?

– М-м-м, давайте оставим точные цифры без комментариев. Скажу так: в Италию дорого долететь, остальное здесь по стоимости как в России и Армении.

– Для вас это серьезная сумма?

– Конечно, выходит в хорошую копеечку. Это при том, что еще и спонсоры помогли. Если бы я поехал в Сочи за свои деньги, оставил бы больше.

– В долги не пришлось залезать?

– Нет-нет, у нас хорошие призовые на Кубке России, – сказал Коростелев.