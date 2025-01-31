Коростелев об отношении к российским лыжникам на сборе в Италии: «Все приветливые, здороваются. Никакого негатива нет»

Коростелев рассказал об отношении к российским лыжникам на сборе в Италии.

– Для вас это какой по счету выезд в Италию: первый, второй, третий?

– Третий. А вы как посчитали? (Смеется).

– Егор Сорин рассказал. Непросто было скрывать предыдущие поездки?

– Соцсети только тяжело вести, а в остальном все нормально.

– В первый раз когда поехали тренироваться в Италию?

– В августе, а во второй раз – в октябре. С октября у нас даже фильм есть. <...>

– До олимпийских трасс еще не добрались?

– Пока где-то рядом. Тренируемся недалеко от Валь-ди-Фьемме.

– Какое отношение к вам со стороны местных?

– Все приветливые, здороваются. Никакого негатива нет.

– Лыжники из других сборных есть?

– Да, пара команд тренируется, пересекаемся с ними, здороваемся на трассе.

– Наверняка думают: «О, а русские что тут делают?»

– Так точно никто не говорил. Наше молодое поколение нигде не бегало, может, они нас и не знают (смеется), – сказал Савелий Коростелев.