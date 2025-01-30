Кандидат в президенты МОК Элиаш рассчитывает на допуск россиян к Олимпиаде-2026 во всех зимних видах спорта

Кандидат в президенты МОК Элиаш рассчитывает на допуск россиян к Олимпиаде-2026.

Йохан Элиаш , который возглавляет Международную федерацию лыжного спорта (FIS) и претендует на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), вновь призвал ориентироваться на опыт летних Игр-2024 в Париже, куда россиян допускали в нейтральном статусе.

«Оглядываясь назад на парижский опыт с индивидуальными спортсменами, можно сказать, что эта программа работает очень хорошо, и я думаю, что это очень важно, потому что ни один спортсмен не может выбирать, где он родился.

Спортсмены никогда не должны использоваться в политических целях, поэтому я считаю, что в рамках этой программы мы должны убедиться, что и для других спортсменов это очень важно. Я верю в эту программу, мы должны быть уверены в том, что все федерации по зимним видам спорта адаптируют ее к Олимпиаде в Италии», – сказал Элиаш на сессии МОК в Лозанне.

Выборы президента МОК пройдут 20 марта 2025 года в Греции.

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