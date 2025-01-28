Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников

Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта.

Трасса будет проложена вдоль побережья Охотского моря. Старт марафона состоится в поселке Лесное, а финиш — в городском парке имени Гагарина, где пройдет церемония награждения.

Маршрут на 30 км уже подготовили, 50 км дистанция будет готова позже.

На марафон уже зарегистрировались более 1000 участников – это рекорд соревнований. В первый день свободным стилем пробегут 816 лыжников, во второй день классическим стилем трассу преодолеют более двухсот участников.

Но регистрация еще идет – пройти ее можно вот здесь .

Также 9 марта состоятся старты на 5 км для спортсменов и любителей, в том числе и для детей. Помимо этого, организаторы подготовят развлекательную программу для болельщиков и гостей парка.