  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
0

Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников

Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта.

Трасса будет проложена вдоль побережья Охотского моря. Старт марафона состоится в поселке Лесное, а финиш — в городском парке имени Гагарина, где пройдет церемония награждения. 

Маршрут на 30 км уже подготовили, 50 км дистанция будет готова позже. 

На марафон уже зарегистрировались более 1000 участников – это рекорд соревнований. В первый день свободным стилем пробегут 816 лыжников, во второй день классическим стилем трассу преодолеют более двухсот участников.

Но регистрация еще идет – пройти ее можно вот здесь.

Также 9 марта состоятся старты на 5 км для спортсменов и любителей, в том числе и для детей. Помимо этого, организаторы подготовят развлекательную программу для болельщиков и гостей парка.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
любительский спорт
массовый спорт
Сахалинский марафон
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжный марафон «Николов Перевоз РЕКА» переносится на 2026 год
223 января, 17:20
Выборгская лыжня: 12 подъемов на круг, большой набор высоты. А еще – средневековье, крендели, скалы и рыцари
123 января, 07:20
В Московской области пройдет благотворительная лыжная гонка «Самое время жить». Старт состоится 16 марта
20 января, 18:13
Рекомендуем
Главные новости
Пятикратный обладатель Кубка мира в лыжном двоеборье норвежец Риибер завершит карьеру после окончания сезона
56сегодня, 10:56
Коростелев, Большунов и Лифинцев вошли в число самых тестируемых спортсменов в 2024 году
5сегодня, 09:55
Симен Хегстад Крюгер: «Хорошо быть немного андердогом перед ЧМ. Терять мне нечего, только выигрывать»
29сегодня, 06:46
Горные лыжи. Кубок мира. Стеен Олсен выиграл гигантский слалом, Кристофферсен – 2-й
1сегодня, 06:22
Замминистра спорта Беларуси: «Только Россия может составить норвежцам конкуренцию в лыжных гонках. Сегодня к этому виду спорта падает интерес»
13вчера, 17:02
Таугбель и Эвенсен вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира-2025 в Тронхейме
9вчера, 12:23
Прохорова поедет на этап Кубка мира в Испании за свой счет: «Относительно официальный спонсор сказал, что меня вычеркнули из списка»
3вчера, 10:14
Чемпионка России по ски-альпинизму Рачинская получила лицензию для участия в международных стартах
вчера, 08:57
«Часто слышу на трассе: «Я думал, ты бегаешь быстрее». Норвежские лыжницы рассказали, как любители пристают к ним на тренировках
37вчера, 06:49
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье
4вчера, 06:08
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
826 января, 19:32
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Лапалю вышел на 3-е место
2126 января, 13:51
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Рекомендуем