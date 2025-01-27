19-летний лыжник Исламшин опроверг информацию о том, что перевел мошенникам больше миллиона рублей
Лыжник Исламшин опроверг информацию о том, что отдал мошенникам крупную сумму.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Платон Исламшин перевел мошенникам 1,2 млн рублей двумя траншами.
«Это фейк», – заявил 19-летний спортсмен.
В этом сезоне лучшим результатом Исламшина в Кубке России было 16-е место в спринте на этапе в Кирово-Чепецке.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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