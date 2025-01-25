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  • Анастасия Фалеева: «Полностью отказываться от гонок с раздельным стартом нельзя, все-таки это наша классика. Но спринт куда смотрибельнее, там все динамично»
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Анастасия Фалеева: «Полностью отказываться от гонок с раздельным стартом нельзя, все-таки это наша классика. Но спринт куда смотрибельнее, там все динамично»

Анастасия Фалеева считает, что нельзя убирать «разделки» из лыжных гонок.

– В угоду телетрансляциям от гонок с раздельным стартом планируют постепенно отказываться – делая больший упор на тот же спринт, на контактные гонки. Насколько это верная стратегия и справедливая?

– Полностью отказываться от гонок с раздельным стартом нельзя, все-таки это наша классика, олимпийская дисциплина. Это гонки, которые мы должны бегать, должны практиковать.

Но, разумеется, спринт куда смотрибельнее, там все динамично. Это не марафон на 50 км, когда люди уехали в лес, через 10 км вернулись, проехали по стадиону, на всех посмотрели – и снова уехали в лес. И то это масс-старт, все равно для зрителя более понятное и интересное мероприятие, чем «разделка».

Бегать по какому-то маленькому кругу в 2 км – для спортсмена глупо. Для зрителя «разделка» скучная, тут я соглашусь. А как лыжница я их, безусловно, смотрю: и Кубок мира, и наши гонки, которые не бегу, юниорские старты просматриваю. И не просто смотрю, изучаю по отсечкам.

Но у меня профессиональный интерес, это моя работа. А вот люди, которые просто смотрят с точки зрения болельщика – им уже не очень интересно, я понимаю, – сказала Фалеева, которая в текущем сезоне выиграла пять подряд спринтов на этапах Кубка России.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
лыжные гонки
logoАнастасия Фалеева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
телевидение
logoКубок мира
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