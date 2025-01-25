Юрий Бородавко: «У Большунова часто так бывает, когда перед гонкой чувствует себя тяжело, а после ему становится лучше. Будем надеяться на дальнейший рост результатов»

Юрий Бородавко высказался о первой победе Александра Большунова в сезоне.

Большунов выиграл золото в коньковом спринте на Кубке России в Ижевске. Вторым стал Александр Терентьев, третьим – Денис Филимонов.

— Гонка была ну не то что валидольной, но по непонятным причинам выбыли из борьбы главные претенденты на победу — Адашев и Коростылев. В финале же борьба была между Большуновым и Терентьевым.

В полуфинале Александр сделал ошибки, но сделал выводы и в финале исправился, поступил грамотно, не дал Терентьеву объехать на финише. Темп был невысокий.

— Вы довольны этой победой Александра?

— Победой я всегда доволен. Видно движение у Александра, он возвращается, набирает форму.

— После гонки Большунов сказал, что сегодня у него было одно из худших состояний. Вы заметили это?

— У Александра достаточно часто так бывает, когда перед гонкой чувствует себя достаточно тяжело, а после ему становится лучше. Будем надеяться на дальнейший рост его результатов, — сказал Бородавко .