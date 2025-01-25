  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «У Большунова часто так бывает, когда перед гонкой чувствует себя тяжело, а после ему становится лучше. Будем надеяться на дальнейший рост результатов»
0

Юрий Бородавко: «У Большунова часто так бывает, когда перед гонкой чувствует себя тяжело, а после ему становится лучше. Будем надеяться на дальнейший рост результатов»

Юрий Бородавко высказался о первой победе Александра Большунова в сезоне.

Большунов выиграл золото в коньковом спринте на Кубке России в Ижевске. Вторым стал Александр Терентьев, третьим – Денис Филимонов. 

— Гонка была ну не то что валидольной, но по непонятным причинам выбыли из борьбы главные претенденты на победу — Адашев и Коростылев. В финале же борьба была между Большуновым и Терентьевым.

В полуфинале Александр сделал ошибки, но сделал выводы и в финале исправился, поступил грамотно, не дал Терентьеву объехать на финише. Темп был невысокий.

— Вы довольны этой победой Александра?

— Победой я всегда доволен. Видно движение у Александра, он возвращается, набирает форму.

— После гонки Большунов сказал, что сегодня у него было одно из худших состояний. Вы заметили это?

— У Александра достаточно часто так бывает, когда перед гонкой чувствует себя достаточно тяжело, а после ему становится лучше. Будем надеяться на дальнейший рост его результатов, — сказал Бородавко

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Терентьев
logoАлександр Большунов
logoЮрий Бородавко
logoКубок России
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Большунов постепенно возвращается. Третье место – неплохой результат». Бородавко о результатах лыжника
218 января, 14:27
Большунов продолжит тренироваться у Бородавко, Терентьевы перешли к Сорину. Проект состава сборной России по лыжам на сезон-2024/25
5218 апреля 2024, 10:37
Группа Бородавко проведет сбор в Малиновке с 31 августа по 19 сентября
26 августа 2023, 04:39
Рекомендуем
Главные новости
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье
1сегодня, 07:00
Юрий Бородавко: «Большунов прогрессирует. Александр постепенно возвращается после того, что у него было в последние полтора месяца»
вчера, 20:44
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Форфанг – 2-й, Хайбек – 3-й
1вчера, 18:42
Горные лыжи. Кубок мира. Гут-Бехрами выиграла супергигант, Викхофф Ли – 2-я, Бриньоне – 3-я
1вчера, 18:23
Ардашев об этапе Кубка России в Ижевске: «Остался осадочек из‑за того, что не выиграл медалей здесь»
вчера, 17:46
Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Винатцер – 2-й, Бротен – 3-й
3вчера, 15:53
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Шлинн победила в коньковом масс-старте на 20 км, Саннесс – 2-я, Сундлинг – 3-я
46вчера, 14:59
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый масс-старт на 20 км, Андерсен – 2-й, Тенсет – 3-й, норвежцы заняли топ-6
112вчера, 13:00
Лыжник Коростелев: «Я похвастался Серохвостову, что у нас есть чемпионский трон. Приятный, мягкий, попу греет после морозной погоды»
3вчера, 12:18
Большунов после победы и серебра на Кубке России: «Все только начинается»
11вчера, 11:21
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
6вчера, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
вчера, 21:11
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
8вчера, 19:32
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Лапалю вышел на 3-е место
20вчера, 13:51
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Рекомендуем