15

Коростелев о трассе в Ижевске: «Ужаснейший круг. Это переспринт»

Савелий Коростелев раскритиковал трассу на Кубке России в Ижевске.

Коростелев выбыл в 1/4 финала спринта свободным стилем. 

«Это ужаснейший круг. Он не входит в рамки правил спринта. Ладно, входит. Ровно 1,8, но это не заявленные 1680. Тяжелый дистанционный круг. Это переспринт.

Вторая часть особенно тяжелая», — сказал Коростелев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
logoСавелий Коростелев
logoМатч ТВ
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев продолжает лидировать, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 5-й
19 января, 14:45
Сергей Ардашев: «Чуть не попал в завал, когда Большунов упал. Успел резко его объехать, хорошо, что контролировал ситуацию»
419 января, 11:03
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл скиатлон, Коростелев – 2-й, Семиков – 3-й, Большунов – 23-й
10319 января, 10:34
Рекомендуем
Главные новости
Терентьева о возможном допуске на турниры FIS: «Именно сейчас мне там нечего делать. Я не готова, не боеспособна»
54 секунды назад
Лыжи. Кубок России. Терентьева, Сорина, Фалеева, Крупицкая, Непряева, Маслакова, Баранова выступят в классической «разделке» на 10 км
1034 минуты назад
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Фермойлен, Лапалю, Нисканен, Гульберг, Ангер, Пеллегрино, Андерсен выступят в коньковом масс-старте на 20 км
6сегодня, 06:08
Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Шлинн, Карл, Нисканен, Сундлинг, Лотта Венг, Рибом, Далквист, Фоссесхолм пробегут коньковый масс-старт на 20 км
6сегодня, 06:08
Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Якимушкин, Червоткин, Коростелев, Ардашев, Мальцев, Семиков пробегут классическую «разделку» на 15 км
6сегодня, 06:08
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Зайц победил, Форфанг – 2-й, Домен Превц – 3-й
2вчера, 20:55
Горные лыжи. Кубок мира. Кроуфорд выиграл скоростной спуск, Монне – 2-й, Кэмерон Александер – 3-й
1вчера, 20:54
Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в скоростном спуске, Годжа – 2-я, Сутер – 3-я
вчера, 20:53
Иринеу Эстеве Альтимирас: «Российские спортсмены нужны международным соревнованиям. Политика не должна никаким образом вмешиваться в спорт»
2вчера, 20:42
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо победил в спринте свободным стилем, Ангер – 2-й, Пеллегрино – 3-й
52вчера, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 4-я
6вчера, 17:23
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер вышел на 2-е место, Валнес – 3-й
18вчера, 17:22
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
619 января, 14:48
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев продолжает лидировать, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 5-й
19 января, 14:45
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Рекомендуем