Коростелев о трассе в Ижевске: «Ужаснейший круг. Это переспринт»

Савелий Коростелев раскритиковал трассу на Кубке России в Ижевске.

Коростелев выбыл в 1/4 финала спринта свободным стилем.

«Это ужаснейший круг. Он не входит в рамки правил спринта. Ладно, входит. Ровно 1,8, но это не заявленные 1680. Тяжелый дистанционный круг. Это переспринт.

Вторая часть особенно тяжелая», — сказал Коростелев.