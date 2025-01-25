Коростелев о трассе в Ижевске: «Ужаснейший круг. Это переспринт»
Савелий Коростелев раскритиковал трассу на Кубке России в Ижевске.
Коростелев выбыл в 1/4 финала спринта свободным стилем.
«Это ужаснейший круг. Он не входит в рамки правил спринта. Ладно, входит. Ровно 1,8, но это не заявленные 1680. Тяжелый дистанционный круг. Это переспринт.
Вторая часть особенно тяжелая», — сказал Коростелев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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