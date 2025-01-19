Сергей Ардашев: «Чуть не попал в завал, когда Большунов упал. Успел резко его объехать, хорошо, что контролировал ситуацию»

Сергей Ардашев рассказал, что чуть не попал в завал в скиатлоне.

Ардашев выиграл гонку на Кубке России в Казани. Александр Большунов упал меньше чем за километр до финиша и занял 23-е место.

«Эмоции очень классные, скиатлон – очень суетная гонка. Я чуть не попал в завал, когда Большунов упал. Успел резко его объехать, хорошо, что контролировал ситуацию. Если бы не было сил, то я бы тоже упал.

Классический стиль дался тяжело. Первую часть классики лыжи хорошо катили, а потом просто перестали. Некоторые подъемы преодолевал просто «на руках», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».