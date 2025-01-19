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Сергей Ардашев: «Чуть не попал в завал, когда Большунов упал. Успел резко его объехать, хорошо, что контролировал ситуацию»

Сергей Ардашев рассказал, что чуть не попал в завал в скиатлоне.

Ардашев выиграл гонку на Кубке России в Казани. Александр Большунов упал меньше чем за километр до финиша и занял 23-е место.

«Эмоции очень классные, скиатлон – очень суетная гонка. Я чуть не попал в завал, когда Большунов упал. Успел резко его объехать, хорошо, что контролировал ситуацию. Если бы не было сил, то я бы тоже упал.

Классический стиль дался тяжело. Первую часть классики лыжи хорошо катили, а потом просто перестали. Некоторые подъемы преодолевал просто «на руках», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
logoСергей Ардашев
logoАлександр Большунов
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