Наталья Терентьева: «Только на последнем спуске поверила, что я могу выиграть. На дистанции девчонки были сильнее меня»

Наталья Терентьева оценила выступление в спринте на Кубке России в Ижевске.

Терентьева выиграла в лыжной гонке золото, второй стала Алена Баранова, третьей – Анастасия Фалеева.

— Опишите эмоции, когда вы пересекали финишную черту.

— На самом деле только, наверно, на последнем спуске поверила, что я могу выиграть, потому что мне было очень тяжело в подъемах. И именно на дистанции девчонки были сильнее меня, особенно Таня Сорина прям очень круто вела гонку. Просто я оказалась хитрее, наверное, в каких‑то моментах.

— Тактика по внешнему радиусу работает?

— Если ты сильный, то да, — сказала Терентьева.