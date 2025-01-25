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Наталья Терентьева: «Только на последнем спуске поверила, что я могу выиграть. На дистанции девчонки были сильнее меня»

Наталья Терентьева оценила выступление в спринте на Кубке России в Ижевске.

Терентьева выиграла в лыжной гонке золото, второй стала Алена Баранова, третьей – Анастасия Фалеева. 

— Опишите эмоции, когда вы пересекали финишную черту.

— На самом деле только, наверно, на последнем спуске поверила, что я могу выиграть, потому что мне было очень тяжело в подъемах. И именно на дистанции девчонки были сильнее меня, особенно Таня Сорина прям очень круто вела гонку. Просто я оказалась хитрее, наверное, в каких‑то моментах.

— Тактика по внешнему радиусу работает?

— Если ты сильный, то да, — сказала Терентьева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoКубок России
logoНаталья Терентьева (Непряева)
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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