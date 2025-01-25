Александр Большунов: «Сегодня было одно из худших состояний, но с каждым забегом оно улучшалось из‑за болельщиков, которые сегодня пришли»
Лыжник Александр Большунов высказался о первой победе в сезоне.
Сегодня Большунов выиграл золото в спринте на Кубке России в Ижевске.
«Классный заезд, классный круг, а самое главное — посмотрите, сколько болельщиков приехало. В таких местах нужно обязательно проводить этапы Кубка России, народ любит лыжные гонки. Есть стадион, есть условия для занятия спортом.
Сегодня было одно из худших состояний, но с каждым забегом оно улучшалось. Не из‑за того, что я разминался, а из‑за болельщиков, которые сегодня пришли.
Это придает стимул и дополнительные эмоции для того, чтобы бежать еще быстрее», — сказал Большунов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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